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Виллы с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
72
Sant Joan d Alacant
44
el Campello
43
Mutxamel
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
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16 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 429 м² 1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 328,900
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 218 м²
€ 465,700
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 395,500
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 5 спален в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 600,000
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 500,000
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 525,000
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 425,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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