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Виллы с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
72
Sant Joan d Alacant
44
el Campello
43
Mutxamel
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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