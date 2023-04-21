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Таунхаусы с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
11
el Campello
6
Sant Joan d Alacant
3
Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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