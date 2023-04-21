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Жильё с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
472
Sant Joan d Alacant
95
el Campello
90
Mutxamel
28
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
9
Xixona Jijona
2
58 объектов найдено
Кондо 4 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 178 м² 2 Этаж
€ 420,000
Представляем вам этот замечательный дом, расположенный на Пласа-де-Галисия, напротив порта, …
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 79 м²
€ 260,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 270,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 535,500
Продается квартира генералу Марве 3, Аликанте Эта красивая квартира имеет 3 спальни и 2 ванн…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 225,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 238,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 219,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 549 м² Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Дом 5 спален в el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,085,000
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 331 м² Количество этажей 3
€ 660,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м² Количество этажей 3
€ 640,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 575,000
Apartment for sale in General Marvá 3, Alicante This beautiful apartment has 3 bedrooms and …
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 411,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 339,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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