Пентхаус 3 спальни Сан-Мигель-де-Салинас, Испания 2 ванных комнат 92 м² Количество этажей 2

€ 249,000

Бунгало в одном из самых красивых и спокойных уголков Испании в окружении полей для гольфа.Н…