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Жильё с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
472
Sant Joan d Alacant
95
el Campello
90
Mutxamel
28
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
9
Xixona Jijona
2
11 объектов найдено
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Шале 6 спален в el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Таунхаус 3 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Дом 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
3 ванных комнат 191 м²
€ 325,000
Фантастическая вилла на продажу в районе Лос Жирасолес, просторная гостиная с камином, пять …
Дом 4 спальни в Xixona Jijona, Испания
Дом 4 спальни
Xixona Jijona, Испания
2 ванных комнат 250 м²
€ 345,000
Продается вилла в Хихоне, Торреманзанас-роуд. Столовая, открытая кухня, кладовая, четыре спа…
Дом 4 спальни в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 535,000
Великолепная вилла на продажу в Rebolledo, гостиная-столовая с камином, оборудованная кухня …
Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 245,000
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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