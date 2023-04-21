Дом 3 спальни Los Alcazares, Испания 4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м² Количество этажей 2

€ 442,000

В продаже вилла в Лос-Алькасарес.Вилла состоит из двух этажей и солярия на крыше. Дом с трем…