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Дома с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
103
el Campello
68
Sant Joan d Alacant
48
Mutxamel
26
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
Xixona Jijona
2
39 объектов найдено
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 225,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 238,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Busot, Испания
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 219,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 558 м² Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 549 м² Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 5 спален в el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,085,000
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 331 м² Количество этажей 3
€ 660,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м² Количество этажей 3
€ 640,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат 572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 429 м² 1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Дом 4 спальни в el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 512 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни в el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 2
€ 2,150,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни в el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни в el Campello, Испания
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 521 м² Количество этажей 3
€ 2,350,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 347 м² Количество этажей 2
€ 1,850,000
В продаже вилла класса люкс в городе в El Campello в резиденции El Mar. Представляем новую д…
Дом 3 спальни в el Campello, Испания
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 849,900
В продаже современная вилла в городе в El CampelloМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом пл…
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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