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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Дома
Дома с видом на море в Алаканти, Испания
Аликанте
103
el Campello
68
Sant Joan d Alacant
48
Mutxamel
26
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
Xixona Jijona
2
Дом
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39 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат
1 355 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 225,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 238,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни
Busot, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
558 м²
Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
549 м²
Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 5 спален
el Campello, Испания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,085,000
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
331 м²
Количество этажей 3
€ 660,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 3
€ 630,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
221 м²
Количество этажей 3
€ 640,000
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат
572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
429 м²
1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
512 м²
Количество этажей 2
€ 2,000,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
521 м²
Количество этажей 2
€ 2,150,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
521 м²
Количество этажей 3
€ 2,250,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 4 спальни
el Campello, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
521 м²
Количество этажей 3
€ 2,350,000
В продаже вилла класса люкс на первой линии моря в городе в El Campello в резиденции El Mar.…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
347 м²
Количество этажей 2
€ 1,850,000
В продаже вилла класса люкс в городе в El Campello в резиденции El Mar. Представляем новую д…
Дом 3 спальни
el Campello, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 849,900
В продаже современная вилла в городе в El CampelloМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом пл…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат
380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
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