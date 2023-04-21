Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бунгало

Бунгало с видом на море в Алаканти, Испания

el Campello
2
Mutxamel
2
Аликанте
2
Sant Joan d Alacant
1
Xixona Jijona
1
Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 347 м²
€ 1,010,000
Цены от 465.000€ Современные апартаменты, на территории тропических садов около 13.000 м2,…
Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
49 м²
€ 302,297
New Development: Prices from €&nbsp;335,000 to €&nbsp;549,000. [Beds: 1 - …
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат 1 232 м²
€ 9,995,000
ВИЛЛА В ГВАДАЛЬМИНА-БАХА, САН-ПЕДРО-ДЕ-АЛЬКАНТАРА Изысканная вилла в андалузском мавританско…
Вилла 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 132 м² Количество этажей 2
€ 365,900
Прекрасный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с современным дизайном и невероятны…
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 707,298
Квартира в новом жилом комплексе в районе Eixoll Escerra города Барсело продает большой реаб…
Бунгало 3 спальни в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Пентхаус 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 590,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 297,646
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 385,249
Дуплекс для продажи в Финестрате. Одна из лучших работ, выполненных на всем побережье Коста …
Вилла 3 спальни в Бенихофар, Испания
Вилла 3 спальни
Бенихофар, Испания
2 ванных комнат 159 м²
€ 402,828
Расположен в деревне Вениджофар (юг Аликанте). НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ВИЛЛЫ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН! 1…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 98,900
Площадь застройки: 48.00 м2 Площадь участка: 36.00 м2 Площадь террасы: 12,00 м2 Спа…
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 143,000
Площадь : 75м2 Терраса: 20м2 Этаж: 13 Спальни: 2 Всего комнат: 3 Ванные комнаты…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти