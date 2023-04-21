Дом 5 спален Кальпе, Испания 6 Количество комнат 7 ванных комнат 695 м² Количество этажей 3

€ 3,250,000

Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …