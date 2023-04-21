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Квартиры с бассейном в Алаканти, Испания

Аликанте
369
Sant Joan d Alacant
47
el Campello
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Mutxamel
2
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
115 м²
€ 307,000
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
90 м²
€ 339,900
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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