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Квартиры с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
369
Sant Joan d Alacant
47
el Campello
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Mutxamel
2
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19 объектов найдено
Кондо 4 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 178 м² 2 Этаж
€ 420,000
Представляем вам этот замечательный дом, расположенный на Пласа-де-Галисия, напротив порта, …
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 79 м²
€ 260,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 270,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 535,500
Продается квартира генералу Марве 3, Аликанте Эта красивая квартира имеет 3 спальни и 2 ванн…
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 575,000
Apartment for sale in General Marvá 3, Alicante This beautiful apartment has 3 bedrooms and …
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 411,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 339,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 103 м² 1 Этаж
€ 329,500
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 10…
Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 122 м² 1 Этаж
€ 401,400
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 12…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 114 м² 6 Этаж
€ 237,990
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 6 этаже. Общая пло…
Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 140 м² 8 Этаж
€ 359,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 8 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 155,000
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
Квартира 1 спальня в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 1 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 21 м²
€ 167,200
Апартамент / Квартира в El Campello. Предлагаем вам апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями. В нас…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 385,000
Spectacular apartment in the center of Alicante Large living room with kitchenette, high cei…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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