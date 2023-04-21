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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Квартиры
Квартиры с видом на море в Алаканти, Испания
Аликанте
369
Sant Joan d Alacant
47
el Campello
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Mutxamel
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Квартира
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19 объектов найдено
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Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
178 м²
2 Этаж
€ 420,000
Представляем вам этот замечательный дом, расположенный на Пласа-де-Галисия, напротив порта, …
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
79 м²
€ 260,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
80 м²
€ 270,000
Новая квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Апартаменты в стиле лофт с мини-кухней, 1 ван…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 535,500
Продается квартира генералу Марве 3, Аликанте Эта красивая квартира имеет 3 спальни и 2 ванн…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 575,000
Apartment for sale in General Marvá 3, Alicante This beautiful apartment has 3 bedrooms and …
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 411,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 339,500
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
103 м²
1 Этаж
€ 329,500
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 10…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
122 м²
1 Этаж
€ 401,400
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 12…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
114 м²
6 Этаж
€ 237,990
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 6 этаже. Общая пло…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
140 м²
8 Этаж
€ 359,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 8 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 155,000
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
Квартира 1 спальня
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат
21 м²
€ 167,200
Апартамент / Квартира в El Campello. Предлагаем вам апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями. В нас…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 385,000
Spectacular apartment in the center of Alicante Large living room with kitchenette, high cei…
Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
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