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Квартиры с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
369
Sant Joan d Alacant
47
el Campello
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Mutxamel
2
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2 объекта найдено
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 245,000
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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