Купить дом с бассейном в Испании

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Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 4 спальни
Испания, Испания
325 м²
€ 1,195,000
Этот великолепный объект недвижимости при перепродаже предлагает впечатляющие 325 м2 жилой …
Дом 3 спальни
Мурсия, Испания
100 м²
€ 309,950
Представляем новый потрясающий дизайн современных вилл в стиле "эко", с открытой планировко…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
125 м²
€ 375,000
Виллы в роскошном комплексе из 24 одноуровневых или двухэтажных вилл с частным бассейном, т…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
325 м²
€ 1,195,000
Этот великолепный объект недвижимости при перепродаже предлагает впечатляющие 325 м2 жилой …
Дом 3 спальни
Испания, Испания
125 м²
€ 375,000
Виллы в роскошном комплексе из 24 одноуровневых или двухэтажных вилл с частным бассейном, т…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
133 м²
€ 385,000
Этот потрясающий дом построен напротив одного из фарватеров поля для гольфа, откуда открыва…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
133 м²
€ 385,000
Этот потрясающий дом построен напротив одного из фарватеров поля для гольфа, откуда открыва…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
245 м²
€ 800,000
Эта независимая вилла в Кабо Роиг занимает площадь 245 квадратных метров на участке 850 ква…
Дом 5 спален
Испания, Испания
250 м²
€ 450,000
Вилла расположена в Лос Альтос, эксклюзивном районе Ориуэла Коста, в окружении других вилл,…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
245 м²
€ 800,000
Эта независимая вилла в Кабо Роиг занимает площадь 245 квадратных метров на участке 850 ква…
Дом 6 спален
Испания, Испания
657 м²
€ 690,000
Этот потрясающий дом с просторной жилой площадью 657 кв. м на участке 902 кв. м с частным б…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
130 м²
€ 563,926
Эта прекрасная вилла с тремя спальнями и двумя ванными комнатами предлагает достаточно мест…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
200 м²
€ 405,000
Эта потрясающая двухэтажная вилла расположена в двух шагах от прекрасных пляжей Кальпе, отк…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
235 м²
€ 385,000
Дом отремонтирован в 2011 году.Имеет два этажа, соединенных лестницей, распределенных следу…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
177 м²
€ 367,000
Прекрасные квартиры в новом жилом комплексе, расположенном между Финестратом и Бенидормом. …
Дом 3 спальни
Испания, Испания
258 м²
€ 610,000
9 независимых вилл, с видом на море и отделанные высококачественными материалами. Каждая из…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
98 м²
€ 302,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
132 м²
€ 310,000
Новый роскошный комплекс, состоящий из 18 таунхаусов (в первой фазе), с частным бассейном, …
Дом 4 спальни
Испания, Испания
179 м²
€ 649,000
Эта роскошная вилла будет построена для того, чтобы вы могли наслаждаться солнцем каждый ча…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
98 м²
€ 302,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Дом 4 спальни
Испания, Испания
351 м²
€ 2,450,000
Современная вилла расположена в Альтеа-Хиллз, Коста Бланка, с прекрасным видом на море и юж…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
94 м²
€ 312,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Дом 3 спальни
Испания, Испания
94 м²
€ 312,000
Строящиеся дома бунгало высокого качества в Мерсии, район Сантьяго де ла Рибера. Вы можете …
Дом 4 спальни
Испания, Испания
201 м²
€ 2,150,000
Вилла расположена в роскошной урбанизации на вершине гор Морайра. Она предложит вам беспрец…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
539 м²
€ 2,065,000
Расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь невероятным видом на море, теперь возможно благодаря …
Дом 5 спален
Испания, Испания
305 м²
€ 1,696,000
Невероятная вилла всего в 200 метрах от моря.Имеет частный бассейн 3,7 х 6,00 м, 5 спален, …
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