Купить дом с видом на море в Испании

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Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
538 м²
Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 6 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
639 м²
Количество этажей 2
€ 2,250,000
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
339 м²
Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 3
€ 2,290,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и горы в городе Финест…
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат
4 ванных комнат
304 м²
Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
359 м²
€ 1,750,000
Этот недавно отремонтированный роскошный таунхаус - реальная возможность. Он расположен в ст…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
253 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
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