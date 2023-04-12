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Купить дом возле озера в Испании

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27 объектов найдено
Дом 5 спаленв Гуардамар, Испания
Дом 5 спален
Гуардамар, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² 1/2 Этаж
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Дом 4 спальнив Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² 1/2 Этаж
€ 334,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спаленв Малага, Испания
Вилла 7 спален
Малага, Испания
6 ванных комнат
€ 3,000,000
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
Таунхаус 3 спальнив Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
Дом 3 спальнив Los Balcones, Испания
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 1/3 Этаж
€ 428,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
587 м² Количество этажей 4
€ 1,650,000
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 191 м²
€ 234,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
Вилла 3 спальнив Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни
Лос-Монтесинос, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 429,000
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Дуплекс 2 спальнив Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат 101 м²
€ 291,590
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Дуплекс 2 спальнив Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат 111 м²
€ 294,760
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
Дуплекс 3 спальнив Рохалес, Испания
Дуплекс 3 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 382,780
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 326 м²
€ 261,000
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 264 м²
€ 242,000
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 268 м²
€ 246,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 206 м²
€ 238,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 195 м²
€ 211,000
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 336,000
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 143 м²
€ 369,000
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 339,000
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 524,000
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 524,000
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Дом 4 спальнив Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни
Caldes de Malavella, Испания
5 Количество комнат 265 м²
€ 1,800,000
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 687 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…

Регионы с недвижимостью на продажу

в l Alfas del Pi
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