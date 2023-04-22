Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Guia de Isora
  6. Виллы

Виллы с бассейном в Guia de Isora, Испания

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Элегантная собственность расположилась под живописным небом с белоснежными облаками в скромн…
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 153,263
Дом 5 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 395 м²
€ 1,646,158
Новая современная вилла в городе Кастельдефельс, район Британской школы. Расстояние д…
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 285 м²
€ 735,000
Новые виллы, окруженные природой, расположены в стратегическом месте, в непосредственной бли…
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 112 м² 1/26 Этаж
€ 345,000
Не пропустите этот замечательный проект ультрасовременного нового жилого комплекса всего в 8…
Вилла 3 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 429,200
Потрясающий комплекс в одном из самых удивительных мест Испании, где морской воздух пронизан…
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 199,900
Фантастическая новостройка, очень светлая, на углу 3-го этажа с большой террасой 40м2. В дом…
Вилла 3 спальни в Альтеа, Испания
Вилла 3 спальни
Альтеа, Испания
3 ванных комнат 402 м²
€ 883,015
Предлагаем проект комфортабельной виллы в стиле "Хай-Тек", которая соответствует высоким тре…
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 179,000
XX
Вилла 6 спален в Altea, Испания
Вилла 6 спален
Altea, Испания
8 ванных комнат 475 м² Количество этажей 2
€ 670,000
Предлагаем отремонтированную в 2011 году виллу, где прекрасно сочетается средиземноморский и…
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 162 м²
€ 400,000
Красивая вилла в средиземноморском стиле расположена в непосредственной близости от пляжа Пу…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 380,000
Невероятная квартира с видом на море в Плайя де Сан Хуан в Аликанте. Она состоит из трех спа…
Realting.com
Перейти