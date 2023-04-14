ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Гуардамар
Виллы
Купить вилла возле озера в Гуардамар, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
5 ванных комнат
3 500 м²
€ 1,344,737
Отличный особняк с большим участком 3500м2 и постройкой 400м2. Всего в 350 метрах от пляжа С…
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 162,122
Дом 3 спальни
Испания, Испания
115 м²
€ 395,043
Одна большая соединенная вилла и 8 полуотдельных вилл - все они спроектированы таким образо…
Вилла 3 спальни
Algorfa, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 264,687
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Plot size: 184 m2.Terrace: 17 m2.New Build.There is priva…
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
€ 266,777
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 368,000
Прекрасный дом в живописном уединенном районе города Полоп с отличной инфраструктурой.Недвиж…
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат
6 ванных комнат
850 м²
€ 4,250,043
Современная вилла в элитной урбанизации Кала Сант Франсеск на побережье Коста Брава. …
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 547,285
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,450,000
Apartment in the luxurious Playas del Duque Residential in Puerto Banus. Synonymous with lux…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
1 ванных комнат
145 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
€ 132,234
Вилла 6 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
275 м²
€ 740,000
Большая вилла, расположенная в чудесном месте, Сьерра де Алтея, вблизи Golf Don Cayo.Объект …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты