Купить таунхаус с видом на море в Гуардамар, Испания

Таунхаус 3 спальни Гуардамар, Испания 4 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2

€ 289,675

Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …