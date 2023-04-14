Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Гуардамар
  7. Студии

Купить квартира-студия с видом на горы в Гуардамар, Испания

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальнив La Zenia, Испания
Дом 3 спальни
La Zenia, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 118 м² Количество этажей 3
€ 472,656
Комфортабельная вилла с бассейном и солярием в городе Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Тр…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
211 м²
€ 881,550
Жилой комплекс, наполненный светом, с большими внутренними пространствами, уникальной архит…
Пентхаус 3 спальнив Рохалес, Испания
Пентхаус 3 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 265,000
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 169,500
Вашему вниманию предлагается замечательное новое бунгало – это одно из самых интересны…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 238 м²
€ 450,000
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
6 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 2,490,000
Потрясающая, дизайнерская вилла в прекрасном и тихом районе Бенимейт.Просторный дом распреде…
Квартира 2 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 239,000
Новый жилой комплекс, расположенный в центре города Аликанте, с видом на парк и в нескольких…
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 109 м²
€ 211,692
Таунхаус в Finestrat. Роскошные 2-спальные таунхаусы с парковкой и террасой, окруженные сада…
Дом 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 656,395
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
Квартира 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 665,915
Atiko in the quiet central area of Playa de Aro. A chic and comfortable apartment made with …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 114 м²
€ 333,209
Modern and elegant 2 bedroom ground floor apartment in La Mairena. East Marbella. The proper…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 313,000
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
Realting.com
Перейти