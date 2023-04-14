Купить недвижимость с видом на море в Гуардамар, Испания

Квартира 2 спальни Гуардамар, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 2/3 Этаж

€ 277,000

В продаже новая квартира общей площадью 88 кв. м. Недвижимость имеет две спальни и две ванны…