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Купить недвижимость с видом на горы в Гуардамар, Испания

5 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 396,000
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 288,900
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
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