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Купить дом с видом на море в Гуардамар, Испания

9 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 452,000
Дом 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 385,000
Представляем современную виллу в городе Guardamar del Segura в урбанизации El Raso. Всего в …
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 289,000
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
Дом 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 797,900
Отдельно стоящая вилла из двух этажей с 3 спальнями и 3 сан узлами. Площадь дома составляет …
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2
€ 289,675
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м² Количество этажей 3
€ 279,000
Представляем новый проект от застройщика в городе Гуардамар. Закрытый жилой комплекс состоит…
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 229 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Представляем новый проект от застройщика в городе Гуардамар. Закрытый жилой комплекс состоит…
Дом 4 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 4 спальни
Гуардамар, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 189 м² Количество этажей 1
€ 467,780
Предлагаем Вам великолепную виллу с собственным бассейном в большом комплексе с удивительным…
Дом 4 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 4 спальни
Гуардамар, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 641,145
Предлагаем Вам великолепную виллу с удивительным видом на море. Этот комплекс расположен в о…
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