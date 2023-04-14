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Купить дом возле озера в Гуардамар, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Гуардамар, Испания
Дом 5 спален
Гуардамар, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² 1/2 Этаж
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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