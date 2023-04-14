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Купить квартиру с видом на море в Гуардамар, Испания
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49 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 299,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 199,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 249,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/5 Этаж
€ 259,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
2/5 Этаж
€ 199,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 299,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
113 м²
€ 305,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
2/5 Этаж
€ 299,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
1/5 Этаж
€ 319,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
67 м²
€ 309,000
Apartments in Guardamar del Segura, Costa Blanca A new residential complex made up of 3 towe…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 319,000
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
106 м²
€ 450,000
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 299,000
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
99 м²
1/5 Этаж
€ 254,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Жила…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5/5 Этаж
€ 272,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
4/5 Этаж
€ 227,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
3/5 Этаж
€ 211,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
2/5 Этаж
€ 243,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 391,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
115 м²
€ 368,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 396,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
3/3 Этаж
€ 396,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
116 м²
2/3 Этаж
€ 376,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
115 м²
1/3 Этаж
€ 368,000
В продаже новая квартира в элитном, закрытом комплекс в Гуардамар-дель-Сегура.Это красивый ж…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
2/3 Этаж
€ 277,000
В продаже новая квартира общей площадью 88 кв. м. Недвижимость имеет две спальни и две ванны…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
1/3 Этаж
€ 237,000
В продаже новая квартира на нижнем этаже общей площадью 78,36 кв. м. Недвижимость имеет две …
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
3/3 Этаж
€ 286,000
В продаже новая квартира на верхнем этаже общей площадью 89 кв. м. Недвижимость имеет три сп…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
1/3 Этаж
€ 274,000
В продаже новая квартира на нижнем этаже общей площадью 119,08 кв. м. Недвижимость состоит и…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 249,000
В продаже новая квартира на нижнем этаже, общей площадью 100 кв. м. Недвижимость имеет две с…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
1/5 Этаж
€ 451,550
В продаже квартира в жилом комплексе возле моря в Гуардамар дель Сегура.Комплекс закрытого т…
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