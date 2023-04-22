Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Granadilla de Abona
  6. Дома

Дома с бассейном в Granadilla de Abona, Испания

1 объект найдено
Дом 9 спален в Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Realting.com
Перейти