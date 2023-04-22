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Дома в Granadilla de Abona, Испания

2 объекта найдено
Дом 9 спален в Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Вилла 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Вилла 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
3 ванных комнат
€ 390,000
Продается новая современная вилла на южном побережье Тенерифе в Granadilla de Abona/San Isid…
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