ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Санта-Крус-де-Тенерифе
Granadilla de Abona
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
222 м²
€ 795,000
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
6
6
900 м²
3
€ 6,000,000
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
3
2
74 м²
1
€ 274,812
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3
2
101 м²
1/5
€ 295,000
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3
4
214 м²
3
€ 745,000
Квартира
Benahavis, Испания
88 м²
€ 269,743
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2
1
83 м²
€ 270,645
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
4
2
145 м²
€ 521,094
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
50 м²
€ 55,933
Вилла 4 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
179 м²
€ 649,000
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
223 м²
€ 605,000
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
3
62 м²
1
€ 112,769
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты