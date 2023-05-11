Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Granadilla de Abona
  6. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Granadilla de Abona, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€ 795,000
Вилла 6 спален в Аликанте, Испания
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
€ 6,000,000
Бунгало 3 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
€ 274,812
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/5
€ 295,000
Вилла 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
€ 745,000
Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 88 м²
€ 269,743
Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 270,645
Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 521,094
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 55,933
Вилла 4 спальни в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 4 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
€ 649,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
€ 605,000
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
€ 112,769
Realting.com
Перейти