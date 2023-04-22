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Квартиры в Granadilla de Abona, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат 77 м²
€ 149,000
Апартаменты в центре Medano. Состоит из гостиной, отдельной кухни, 2 спален, ванной комнаты…
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат 62 м²
€ 120,000
Квартира в Сан Исидро. Состоит из гостиной, кухни, 2 спален, ванной комнаты, балкона. Площа…
Пентхаус 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 269,000
Продается просторный пентхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенер…
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 220,000
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
Квартира 1 спальня в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
64 м²
€ 176,000
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
Квартира 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 109,000
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
Квартира в Granadilla de Abona, Испания
Квартира
Granadilla de Abona, Испания
61 м²
€ 192,000
Продается уютный апартамент в туристическом городке в южной части Тенерифе, в нескольких мет…
Пентхаус в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус
Granadilla de Abona, Испания
61 м²
€ 205,000
Продается уютный пентхаус в туристическом городке на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пл…
Пентхаус 1 спальня в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
60 м²
€ 230,000
Продается красивый пентхаус на южном побережье Тенерифе в нескольких метрах от пляжа и торго…
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
€ 259,000
Продается красивый апартамент на южном побережье Тенерифе в нескольких метрах от пляжа Ла Те…
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
€ 120,000
Продается уютная квартира  на юге Тенерифе в чудесном канарском городке San Isidro, на высот…
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