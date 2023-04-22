ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Санта-Крус-де-Тенерифе
Granadilla de Abona
Жильё в Granadilla de Abona, Испания
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
77 м²
€ 149,000
Апартаменты в центре Medano. Состоит из гостиной, отдельной кухни, 2 спален, ванной комнаты…
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
62 м²
€ 120,000
Квартира в Сан Исидро. Состоит из гостиной, кухни, 2 спален, ванной комнаты, балкона. Площа…
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Пентхаус 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
95 м²
€ 269,000
Продается просторный пентхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенер…
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
69 м²
€ 220,000
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
Квартира 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
64 м²
€ 176,000
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
Квартира 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 109,000
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
Квартира
Granadilla de Abona, Испания
61 м²
€ 192,000
Продается уютный апартамент в туристическом городке в южной части Тенерифе, в нескольких мет…
Пентхаус
Granadilla de Abona, Испания
61 м²
€ 205,000
Продается уютный пентхаус в туристическом городке на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пл…
Пентхаус 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
60 м²
€ 230,000
Продается красивый пентхаус на южном побережье Тенерифе в нескольких метрах от пляжа и торго…
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
€ 259,000
Продается красивый апартамент на южном побережье Тенерифе в нескольких метрах от пляжа Ла Те…
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат
€ 120,000
Продается уютная квартира на юге Тенерифе в чудесном канарском городке San Isidro, на высот…
Вилла 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
3 ванных комнат
€ 390,000
Продается новая современная вилла на южном побережье Тенерифе в Granadilla de Abona/San Isid…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты