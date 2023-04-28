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Жильё в Гранада, Испания

Comarca de Guadix
1
Comarca de la Costa Granadina
1
Comarca de la Vega de Granada
1
Guadix
1
Motril
1
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Chauchina, Испания
Квартира 2 спальни
Chauchina, Испания
1 ванных комнат 77 м² 4 Этаж
€ 174,900
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 4 этаже. …
Вилла 5 спален в Calahonda, Испания
Вилла 5 спален
Calahonda, Испания
7 ванных комнат
€ 2,950,000
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
Квартира в Guadix, Испания
Квартира
Guadix, Испания
€ 1,700,000
ОписаниеПродажа винного завода, виноградников и туркомплекса 20 апартаментов в Гранаде, Испа…

Параметры недвижимости в Гранада, Испания

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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