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Виллы возле озера в Girones, Испания

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Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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