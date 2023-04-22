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Виллы в Girones, Испания

Жирона
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2 объекта найдено
Вилла 10 спален в Girones, Испания
Вилла 10 спален
Girones, Испания
10 ванных комнат 60 000 м²
€ 2,800,000
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
Вилла 14 спален в Llagostera, Испания
Вилла 14 спален
Llagostera, Испания
12 ванных комнат 25 м²
€ 1,650,000
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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