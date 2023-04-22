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Жильё возле озера в Girones, Испания

Жирона
9
Cassa de la Selva
2
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 687 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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