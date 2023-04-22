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Дома с бассейном в Girones, Испания

Жирона
8
Cassa de la Selva
2
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом в Girones, Испания
Дом
Girones, Испания
546 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаётся дизайнерская вилла RHE SELVA про проекту английского архитектора, отмеченного спец…
Дом 3 спальни в Girones, Испания
Дом 3 спальни
Girones, Испания
423 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная вилла U-SELVA в престижной гольф-резиденции. Дизайнерский проект, по которому п…
Дом 3 спальни в Campllong, Испания
Дом 3 спальни
Campllong, Испания
4 Количество комнат 259 м²
Цена по запросу
Светлая и функциональная вилла TRIAS DE BES на престижном гольф-курорте рядом с главным гол…
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 293 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Эксклюзивная вилла LA PINEDA на престижном гольф-курорте, рядом с лункой номер 7 главного го…
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 687 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…
Дом 3 спальни в Sant Julia de Ramis, Испания
Дом 3 спальни
Sant Julia de Ramis, Испания
304 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаются дизайнерские таунхаусы в зоне La Balca элитного гольф-курорта по индивидуальному п…
Дом 3 спальни в Girones, Испания
Дом 3 спальни
Girones, Испания
4 Количество комнат 546 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся современная, шикарная вилла в Испании. Одноэтажная вилла, полная солнечного света…
Дом в Girones, Испания
Дом
Girones, Испания
340 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Великолепная вилла, построенная по последним мировым стандартам, в элитной гольф-резиденци…

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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