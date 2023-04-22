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Квартиры в Girones, Испания

Жирона
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Girones, Испания
Квартира 2 спальни
Girones, Испания
3 Количество комнат 80 м²
€ 490,000
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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