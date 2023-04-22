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Жильё в Girones, Испания

Жирона
9
Cassa de la Selva
2
21 объект найдено
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 10 спален в Bordils, Испания
Дом 10 спален
Bordils, Испания
4 ванных комнат 4 980 м²
€ 1,600,000
Комфортабельная усадьба 17-го века для продажи с сельским отелем в Bordils de Baix Empordà В…
Дом 9 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
8 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Дом 6 спален в Madremanya, Испания
Дом 6 спален
Madremanya, Испания
7 ванных комнат 12 491 м²
€ 1,290,000
Фантастическая деревенская ферма с 3 зданиями, которая состоит из основного дома, пристройки…
Вилла 10 спален в Girones, Испания
Вилла 10 спален
Girones, Испания
10 ванных комнат 60 000 м²
€ 2,800,000
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
Дом 6 спален в Girones, Испания
Дом 6 спален
Girones, Испания
3 ванных комнат 450 м²
€ 850,000
Фантастический отдельно стоящий дом в одной из самых престижных урбанизаций в городе Жирона.…
Дом 6 спален в Flaca, Испания
Дом 6 спален
Flaca, Испания
4 ванных комнат 44 м²
€ 1,950,000
Исторический фермерский дом 4000 м2 хорошо сохранившегося строительства с 44 га лесных угоди…
Вилла 14 спален в Llagostera, Испания
Вилла 14 спален
Llagostera, Испания
12 ванных комнат 25 м²
€ 1,650,000
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
Дом 6 спален в Llagostera, Испания
Дом 6 спален
Llagostera, Испания
1 ванных комнат 37 000 м²
€ 680,000
Загородный дом с большим участком 37 000 м2 (3,7 Га). Полностью ровная земля, на которой в н…
Дом 6 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален
Cassa de la Selva, Испания
5 ванных комнат 25 м²
€ 1,850,000
Впечатляющий прекрасно отремонтированный фермерский дом в Касса-де-ла-Сельва ( Жирона ). С о…
Дом 7 спален в Bordils, Испания
Дом 7 спален
Bordils, Испания
3 ванных комнат 24 647 м²
€ 480,000
Большой каталонский фермерский дом в Жуйе площадью 24000 м2 и общей площадью 440 м2 в провин…
Дом в Campllong, Испания
Дом
Campllong, Испания
2 400 м²
€ 6,700,000
Жирона Касса- де-ла-Сельва &nbsp;&nbsp; Усадьба с огромным&nbsp;&nbsp;участк…
Дом в Girones, Испания
Дом
Girones, Испания
546 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаётся дизайнерская вилла RHE SELVA про проекту английского архитектора, отмеченного спец…
Дом 3 спальни в Girones, Испания
Дом 3 спальни
Girones, Испания
423 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная вилла U-SELVA в престижной гольф-резиденции. Дизайнерский проект, по которому п…
Дом 3 спальни в Campllong, Испания
Дом 3 спальни
Campllong, Испания
4 Количество комнат 259 м²
Цена по запросу
Светлая и функциональная вилла TRIAS DE BES на престижном гольф-курорте рядом с главным гол…
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 687 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…
Дом 4 спальни в Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 293 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Эксклюзивная вилла LA PINEDA на престижном гольф-курорте, рядом с лункой номер 7 главного го…
Дом 3 спальни в Sant Julia de Ramis, Испания
Дом 3 спальни
Sant Julia de Ramis, Испания
304 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаются дизайнерские таунхаусы в зоне La Balca элитного гольф-курорта по индивидуальному п…
Дом 3 спальни в Girones, Испания
Дом 3 спальни
Girones, Испания
4 Количество комнат 546 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся современная, шикарная вилла в Испании. Одноэтажная вилла, полная солнечного света…
Дом в Girones, Испания
Дом
Girones, Испания
340 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Великолепная вилла, построенная по последним мировым стандартам, в элитной гольф-резиденци…
Квартира 2 спальни в Girones, Испания
Квартира 2 спальни
Girones, Испания
3 Количество комнат 80 м²
€ 490,000
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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