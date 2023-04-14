Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Жирона, Испания

Lower Emporda
42
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Selva
11
Sant Antoni
3
Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Calonge i Sant Antoni
2
Girones
2
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
347 м²
€ 2,800,000
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти