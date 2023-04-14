Купить вилла с видом на море в Жирона, Испания

Вилла 3 спальни Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания 3 ванных комнат 918 м²

€ 1,350,000

Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…