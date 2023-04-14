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Купить вилла возле озера в Жирона, Испания

Lower Emporda
42
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Selva
11
Sant Antoni
3
Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Calonge i Sant Antoni
2
Girones
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Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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