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Купить недвижимость с бассейном в Жирона, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
145
Selva
41
Sant Antoni
30
Upper Emporda
22
Girones
21
Льорет-де-Мар
20
Жирона
9
Сан-Фелиу-де-Гишольс
7
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86 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 7 спаленв Pals, Испания
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 187 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 349 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 103 м² 3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат 326 м² Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м² Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м² Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальнив Torre Valentina, Испания
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальнив Serra Brava, Испания
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат 696 м² Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 119 м² 1/3 Этаж
€ 420,000
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club N&agrav…
Дом 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Квартира 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни
Lower Emporda, Испания
4 Количество комнат 101 м² 5/9 Этаж
€ 650,000
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
Квартира 1 спальняв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 71 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
Дом 5 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м² Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м² Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
144 м² 3/4 Этаж
€ 450,000
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на кр…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
133 м² 2/5 Этаж
€ 550,000
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
Дом 6 спаленв Castell d Aro, Испания
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Квартира 1 спальняв Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
43 м² 1 Этаж
€ 85,000
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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