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Купить недвижимость возле озера в Жирона, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
145
Selva
41
Sant Antoni
30
Upper Emporda
22
Girones
21
Льорет-де-Мар
20
Жирона
9
Сан-Фелиу-де-Гишольс
7
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3 объекта найдено
Дом 7 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
587 м² Количество этажей 4
€ 1,650,000
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
Дом 4 спальнив Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни
Caldes de Malavella, Испания
5 Количество комнат 265 м²
€ 1,800,000
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Ка…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
5 Количество комнат 687 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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