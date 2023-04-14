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Купить дом с бассейном в Жирона, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
99
Selva
38
Girones
20
Sant Antoni
20
Upper Emporda
17
Льорет-де-Мар
17
Жирона
8
Сан-Фелиу-де-Гишольс
6
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73 объекта найдено
Дом 7 спаленв Pals, Испания
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 187 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 349 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат 326 м² Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м² Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Дом 5 спаленв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м² Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальнив Torre Valentina, Испания
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат 425 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальнив Serra Brava, Испания
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат 696 м² Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Дом 5 спаленв Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м² Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 5 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
457 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м² Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Дом 4 спальнив Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни
Lower Emporda, Испания
320 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 м…
Дом 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
468 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
Дом 6 спаленв Castell d Aro, Испания
Дом 6 спален
Castell d Aro, Испания
626 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье К…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
199 м² Количество этажей 3
€ 440,000
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
185 м² Количество этажей 3
€ 490,000
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
Дом 6 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 6 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
672 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Просторный 3-х этажный дом с 6 спальнями, с видом на море, расположенный в престижной урбани…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
472 м² Количество этажей 3
€ 2,350,000
Новая вилла с 4 спальнями, расположенная в 100 метрах от пляжа Cala Rovira в Плайя де Аро, о…
Дом 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
404 м² Количество этажей 3
€ 540,000
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
234 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
281 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
339 м² Количество этажей 3
€ 930,000
Отдельно стоящий трехуровневый дом в пешей доступности от пляжей расположен в тихом зеленом …
Дом 3 спальнив Castell d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Castell d Aro, Испания
86 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Элегантный уютный таунхаус находится в тихом зеленом районе Кастель де Аро, муниципалитет Ка…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
129 м² Количество этажей 3
€ 430,000
Таунхаус в закрытом комплексе с общим бассейном в пешей доступности от пляжа города Плайя де…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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