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Realting.com
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Купить дом с видом на море в Жирона, Испания
Lower Emporda
173
Кастель-Пладжа-де-Аро
99
Selva
38
Girones
20
Sant Antoni
20
Upper Emporda
17
Льорет-де-Мар
17
Жирона
8
Сан-Фелиу-де-Гишольс
6
Tossa de Mar
5
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
Calonge
2
Cassa de la Selva
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Roses
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Бланес
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la Bisbal d Emporda
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Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат
800 м²
€ 1,690,000
Дом расположен между двумя городами на побережье Коста Брава Плайя де Аро и Калонже. В неско…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Дом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
313 м²
Количество этажей 3
€ 615,000
Превосходный трехуровневый дом с 4 спальнями и с видом на море, расположенный в тихой и зеле…
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
6 000 м²
€ 8,610,000
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
3 717 м²
€ 8,000,000
Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
268 м²
Количество этажей 2
€ 635,000
Уютный дом для большой семьи, расположенный в урбанизации Vilar d’Aro, в 15 минутах хо…
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
5 Количество комнат
425 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
320 м²
Количество этажей 2
€ 1,790,000
Новая современная вилла с 4 спальнями, построенная на практически плоском участке в тихом и …
Дом 4 спальни
Serra Brava, Испания
8 Количество комнат
696 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
Дом 8 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
435 м²
Количество этажей 2
€ 494,000
Продается просторный дом под реконструкцию, расположенный в прекрасном зеленом тихом районе …
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
206 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
Дом 5 спален
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
411 м²
Количество этажей 2
€ 4,150,000
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
523 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
9 м²
€ 3,500,000
Внушительный фермерский дом с 10 гектарами полуплоской огороженной земли, расположенный в Са…
Дом 3 спальни
Calonge, Испания
2 ванных комнат
635 м²
€ 450,000
Вилла расположена в Калонге, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
600 м²
€ 1,350,000
Дом новой постройки в С’Агаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сан-Поль, с видом на …
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 5 спален
Lower Emporda, Испания
5 ванных комнат
1 825 м²
€ 1,935,000
Роскошная вилла расположена в городе Бегур. В охраняемой урбанизации, окруженной природным з…
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
5 ванных комнат
800 м²
€ 1,550,000
Большая, недавно построенная, роскошная вилла в тихой урбанизации Treumal, в нескольких мину…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат
1 432 м²
€ 2,450,000
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
Вилла 3 спальни
Lower Emporda, Испания
2 ванных комнат
2 188 м²
€ 695,000
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
Вилла 6 спален
Lower Emporda, Испания
6 ванных комнат
420 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилла ( Сан-Антонио-де-Калонге…
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