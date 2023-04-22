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Виллы в Гарраф, Испания

Sitges
3
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3 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат 901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 5 спален в Sitges, Испания
Вилла 5 спален
Sitges, Испания
6 ванных комнат 380 м²
€ 1,700,000
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…

Параметры недвижимости в Гарраф, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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