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Купить таунхаус в Gandia, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Gandia, Испания
Таунхаус 2 спальни
Gandia, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 100,000
Дом с живописным двориком в Xeresa. Он находится в очень зеленом и очень тихом районе Xeresa…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 85,000
В Гандии продаётся городской дом. &nbsp;Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 …
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
3 ванных комнат 511 м²
€ 588,000
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
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