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Купить квартиру с видом на море в Gandia, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 172,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/3 Этаж
€ 278,000
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
Квартира 1 спальняв Gandia, Испания
Квартира 1 спальня
Gandia, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 1/3 Этаж
€ 176,000
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
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