Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Gandia

Купить недвижимость в Gandia, Испания

12 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 172,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 2/3 Этаж
€ 278,000
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
Квартира 3 спальнив Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
Квартира 1 спальняв Gandia, Испания
Квартира 1 спальня
Gandia, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
Квартира 2 спальнив Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 1/3 Этаж
€ 176,000
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
Таунхаус 2 спальнив Gandia, Испания
Таунхаус 2 спальни
Gandia, Испания
1 ванных комнат 67 м²
€ 100,000
Дом с живописным двориком в Xeresa. Он находится в очень зеленом и очень тихом районе Xeresa…
Вилла 6 спаленв Gandia, Испания
Вилла 6 спален
Gandia, Испания
5 ванных комнат 751 м²
€ 875,000
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 85,000
В Гандии продаётся городской дом. &nbsp;Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 …
Вилла 3 спальнив Gandia, Испания
Вилла 3 спальни
Gandia, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 294,700
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Таунхаус 5 спаленв Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален
Gandia, Испания
3 ванных комнат 511 м²
€ 588,000
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
Вилла 4 спальнив Gandia, Испания
Вилла 4 спальни
Gandia, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
Realting.com
Перейти