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Дома в Fuente Alamo de Murcia, Испания

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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