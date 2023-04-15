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Купить вилла с видом на море в Finestrat, Испания

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25 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 889,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 839,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 669,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 209 м²
€ 679,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 899,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 370 м²
€ 1,245,000
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 206 м² 1 Этаж
€ 638,400
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛКОН-ДЕ-ФИНЕСТРАТЕ В ШАГЕ ОТ БЕНИДОРМА !!! Эта пилотная вилла полност…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 170 м²
€ 625,000
Виллы в Балкон-де-Финестрат, Коста-Бланка, Аликанте. Уникальный проект высококачественных ин…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 210 м²
€ 389,900
Роскошные виллы, расположенные всего в 30 минутах езды от города Аликанте с международным а…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 545,000
Отдельный дом в Finestrat. Виллы в Финестрат. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гос…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 575,000
Роскошные отдельно стоящие виллы с видом на море в Бенидорме. Роскошные отдельно стоящие вил…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
5 ванных комнат 331 м²
€ 1,350,000
Отдельный дом в Finestrat. Эта вилла серии Signature предлагает уникальный дизайн и оригинал…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
6 ванных комнат 422 м²
€ 1,600,000
Элегантная, роскошная вилла, которая представляет собой уникальный архитектурный дизайн, с …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 286 м²
€ 1,250,000
Отдельные роскошные виллы минималистичного дизайна с панорамными видами на море и Бенидорм.…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 330,000
Мы хотим предложить вам новый проэкт в Finestrat. Роскошные дома с видом на красивый горизо…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
6 ванных комнат 998 м²
€ 3,500,000
Впечатляющая вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка. Гостиная + Кухня-95 м2Спальни-…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 260 м²
€ 1,400,000
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 159 м²
€ 810,000
Шале в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка. Независимые и двухквартирные виллы с минимал…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 145 м²
€ 850,000
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. В каждом доме есть 3 спальни и 3 …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 331 м²
€ 835,000
Впечатляющая вилла и Finestrat, Коста Бланка, Аликанте. Все 11 независимых вилл в Сьерра-Кор…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 304 м²
€ 589,000
Просторные апартаменты в Торревьехе, Коста Бланка, Аликанте. Это здание, в котором есть 137 …
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 224 м²
€ 525,500
Красивая вилла в Полоп де ла Марина, Коста Бланка, Аликанте. Отдельный дом, распределенный н…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 337 м²
€ 940,000
Роскошная квартира, вид на море в Аликанте, Коста Бланка. Этот проект выигрывает от исключит…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 635 м²
€ 1,700,000
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка. Гостиная + Кухня- 85 м2Спальни- 4…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 148 м²
€ 659,000
Красивые виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка. Виллы построены на двух этажах. На…
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